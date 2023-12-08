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Булыкин заявил о важности учить язык в европейских клубах

Экс-футболист Булыкин призвал игроков, играющих в Европе, учить язык

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий «Локомотива», леверкузенского «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал требование «Вердера» к полузащитнику красно-зеленых Наиру Тикнизяну учить немецкий язык, если тот хочет перейти в команду. В комментарии «Газете.Ru» Булыкин подчеркнул, что это крайне важный аспект для коммуникации с партнерами и тренерами в зарубежном клубе.

«Для футболистов язык очень важен, потому что надо коммуницировать с партнерами по команде. Когда я перешел в «Байер», мне сразу дали преподавателя немецкого языка, и я его учил. Когда ты начинаешь говорить с партнерами или с тренерским штабом на их языке, это добавляет доверия к тебе. Поэтому, конечно, нужно учить язык, адаптироваться к команде. Если кто-то языка не знает, там дадут преподавателя, который поможет выучить немецкий, как минимум, на базовом уровне», — считает Булыкин.

Тикнизян рассказал, что представители «Вердера» связывались с ним летом. Насколько возможен его трансфер в ближайшее время, спортсмен не уточнил.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее Булыкин заявил, что переход в «Вердер» помог бы Тикнизяну увидеть футбол с лучшей стороны.

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