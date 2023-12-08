В Госдуме призвали с осторожностью относиться к допуску россиян на ОИ-2024

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), в котором организация заявила о допуске российских спортсменов до участия в Олимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе. В комментарии «Газете.Ru» Свищев призвал с осторожностью относиться к этому завявлению, указав на дискриминацию россиян по национальному признаку.

«Я бы относился к этому решению с известной долей осторожности. Конечно, никакого другого решения, кроме как допустить российских спортсменов до Олимпийских игр, быть не могло. Хочу, кстати, добавить: и до других международных соревнований — ведь МОК рекомендовал не допускать россиян до турниров.

С одной стороны, появилась возможность. С другой — обратите внимание: нас пытаются ущемить по национальному признаку. Правила должны работать для всех. Если ты служащий — в армии или в полиции — и ты спортсмен одновременно, то можешь участвовать только в военных или полицейских играх. И это должно быть прописано для всех. Например, в Германии такая ситуация со служащими бундесвера, и в Италии, и в Израиле. Пусть так будет везде: если ты получаешь зарплату в силовых структурах, если у тебя есть звание и ты носишь погоны, то ты не должен участвовать в Олимпийских играх. Это должна быть общепринятая мировая практика. А так, получается дискриминация по национальному признаку.

И все-таки нейтральный статус без наших национальных символов, без флага, без гимна — что это такое? Ты должен доказывать, что не поддерживал СВО… Эти требования, мне кажется, введены специально, чтобы максимально воздействовать на психику наших спортсменов, чтобы они не на пике подходили к соревнованиям. МОК говорит, что сейчас только 11 россиян соответствует требуемым критериям. Но ведь сотни россиян всегда ездили на Игры! А сейчас — 11, ну куда это годится?» — сказал Свищев.

МОК заявил, что россияне смогут участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов при соблюдении ряда условий. В частности, это возможно для тех спортсменов, которые публично не заявляли о поддержке СВО, а также для тех, кто не имеет отношения к российским силовым структурам.

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