Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккеист назвал ключевой момент для подготовки к игре в КХЛ

Форвард «Сочи» Тянулин заявил, что уделяет много времени катанию

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артур Тянулин в интервью Legalbet заявил, что много времени уделяет развитию катания.

По его словам, без этого компонента невозможно заиграть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Много ли времени я уделяю на тренировках катанию? Ну да, на тренировках. Летом много работаю: на льду и в зале. Я же небольшого роста — если еще и скорость будет маленькая, то в КХЛ не получится играть», — заявил Тянулин.

Рост Тянулина составляет 174 сантиметра. В нынешнем сезоне КХЛ 26-летний форвард провел 35 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач. Сочинский клуб после 40 игр располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Западной конференции лиги.

В ближайшей игре черноморцы встретятся с петербургским СКА. Эта игра пройдет 19 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер Владимир Крикунов раскритиковал Илью Ковальчука за возвращение в «Спартак».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами