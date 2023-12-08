Хоккеист назвал ключевой момент для подготовки к игре в КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артур Тянулин в интервью Legalbet заявил, что много времени уделяет развитию катания.

По его словам, без этого компонента невозможно заиграть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Много ли времени я уделяю на тренировках катанию? Ну да, на тренировках. Летом много работаю: на льду и в зале. Я же небольшого роста — если еще и скорость будет маленькая, то в КХЛ не получится играть», — заявил Тянулин.

Рост Тянулина составляет 174 сантиметра. В нынешнем сезоне КХЛ 26-летний форвард провел 35 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач. Сочинский клуб после 40 игр располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Западной конференции лиги.

В ближайшей игре черноморцы встретятся с петербургским СКА. Эта игра пройдет 19 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер Владимир Крикунов раскритиковал Илью Ковальчука за возвращение в «Спартак».