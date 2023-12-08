Экс-тренер ЦСКА призвал купить защитников

Бывший тренер столичного ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью Legalbet заявил, что красно-синим необходимо провести активную трансферную кампанию в зимний перерыв.

По его словам, на данный момент в клубе наиболее остро обстоит дело с защитной линией.

«У ЦСКА есть проблемы в линии обороны, поэтому в зимний перерыв нужно усилить центральную зону. Есть ошибки, которые приводят к пропущенным мячам. У клуба давно не было покупок, которых бы хотелось, скамейка короткая. Так что усиление позиций — это необходимость», — заявил Чанов.

Встреча 16-го тура против «Ростова» завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. После этой победы ЦСКА набрал 28 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» — игра пройдет на стадионе «Краснодар» 10 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

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