Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер ЦСКА призвал купить защитников

Экс-тренер ЦСКА Чанов призвал клуб укрепить линию защиты

close
100%
«ПФК ЦСКА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Бывший тренер столичного ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью Legalbet заявил, что красно-синим необходимо провести активную трансферную кампанию в зимний перерыв.

По его словам, на данный момент в клубе наиболее остро обстоит дело с защитной линией.

«У ЦСКА есть проблемы в линии обороны, поэтому в зимний перерыв нужно усилить центральную зону. Есть ошибки, которые приводят к пропущенным мячам. У клуба давно не было покупок, которых бы хотелось, скамейка короткая. Так что усиление позиций — это необходимость», — заявил Чанов.

Встреча 16-го тура против «Ростова» завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. После этой победы ЦСКА набрал 28 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» — игра пройдет на стадионе «Краснодар» 10 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Факел» собирается открыть интернат.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами