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Именем Овечкина предложили назвать хоккейную арену в России

Тренер Назаров предложил назвать именем Овечкина хоккейную арену в России

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Reuters

Тренер Андрей Назаров в интервью «Чемпионату» предложил подумать над тем, чтобы назвать именем нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина один из российских ледовых дворцов.

По его мнению, так можно поздравить 38-летнего форварда с преодолением отметки в 1500 очков, которую он покорил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

«Александр заслуживает всех возможных почестей, в том числе открытия арен и академий, названных в его честь. Так что именем Овечкина необходимо, например, назвать одну из арен в России, необязательно в московском регионе. Таким образом можно увековечить 1500 очков, набранных Сашей в НХЛ», — заявил Назаров.

Встреча против «Далласа» прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

Ранее Александра Овечкина назвали величайшим спортсменом современности.

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