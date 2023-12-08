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Появились кадры реакции трибун на 1500-е очко Овечкина в НХЛ

Фанаты «Вашингтона» бурно отпраздновали 1500-е очко Овечкина в НХЛ

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» бурно отреагировали на голевую передачу Александра Овечкина по ходу матча регулярного чемпионата против «Даллас Старз».

Фанаты, собравшиеся на домашней арене «Кэпс», стали выкрикивать фамилию российского игрока, некоторые из них встали со своих мест и аплодисментами встретили результативное действие игрока.

Свое юбилейное очко 38-летний форвард набрал на 50-й минуте игры. Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по результативной передаче.

Встреча против «Далласа» прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

Ранее Александр Овечкин назвал крутым достижением 1500-е очко в НХЛ.

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