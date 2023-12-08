Овечкин назвал крутым достижением 1500-е очко в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад 1500-му набранному очку в регулярных чемпионатах. Его слова приводит пресс-служба лиги.

«Это довольно крутое число. Я всегда говорю, что без моих партнеров не смог бы этого достичь. Это классно», — заявил Овечкин.

Встреча против «Далласа» прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

38-летний капитан «столичных» по прошествии 23 матчей сезона имеет в активе пять заброшенных шайб. Всего на льду в прошедшей игре Овечкин провел 17 минут 49 секунд, 4 минуты 11 секунд из которых в большинстве, нанес три броска и сделал один силовой прием, не реализовав также послематчевый буллит.

Ранее Александр Овечкин назвал отстойным поражение «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.