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Овечкин приблизился к личному антирекорду в НХЛ

Овечкин приблизился к личному антирекорду в НХЛ по количеству игр без голов

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к личному антирекорду по количеству игр без голов.

Матч регулярного чемпионата против «Даллас Старз» стал восьмым подряд для 38-летнего форварда, в котором он не смог отличиться. Антирекордом Овечкина в НХЛ является серия из десяти матчей без заброшенных шайб, состоявшаяся в феврале и марте 2017 года.

По ходу игры с «Далласом» Овечкин отдал голевую передачу, набрав таким образом свое 1500-е очко в НХЛ. Свое юбилейное очко 38-летний форвард набрал на 50-й минуте игры. Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по результативной передаче.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

Ранее Александр Овечкин вписал Россию в историю НХЛ.

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