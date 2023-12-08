Овечкин вписал Россию в историю НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которому минувшей ночью удалось достичь отметки в 1500 баллов за результативность, помог России войти в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россия стала третьей страной, чей представитель смог набрать 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Помимо Овечкина, подобной отметки достигли еще 15 игроков — один из них (Яромир Ягр) представляет Чехию, остальные 14 — Канаду.

Свое юбилейное очко 38-летний форвард набрал во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» — на 50-й минуте игры Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по результативной передаче.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в серии послематчевых буллитов. Итоговый счет поединка — 5:4.

Ранее Александр Овечкин стал вторым европейцем с 1500 очками в НХЛ.