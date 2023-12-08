Овечкин стал вторым европейцем с 1500 очками в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым хоккеистом из Европы, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин присоединился к чешскому нападающему Яромиру Ягру, который за свою карьеру в НХЛ смог набрать 1921 очко в 1733 матчах.

Свое юбилейное очко 38-летний форвард набрал во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» — на 50-й минуте игры Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по результативной передаче.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в серии послематчевых буллитов. Итоговый счет поединка — 5:4.

Ранее Александр Овечкин стал 16-м игроком НХЛ с 1500 очками.