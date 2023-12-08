Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин стал 16-м игроком НХЛ с 1500 очками

Форвард «Вашингтона» Овечкин стал 16-м игроком НХЛ с 1500 очками

close
100%
Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 16-м игроком, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин, преодолевший эту отметку во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», присоединился к Уэйну Гретцки, Яромиру Ягру, Марку Мессье, Горди Хоу, Рону Фрэнсису, Марселю Дионну, Стиву Айзерману, Марио Лемье, Джо Сакику, Филу Эспозито, Рэю Бурку, Джо Торнтону, Марку Рекки, Полу Коффи и Сидни Кросби.

Свое юбилейное очко 38-летний форвард набрал на 50-й минуте игры. Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по результативной передаче.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил больше всех шайб на отметке в 1500 очков в НХЛ и побил рекорд.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами