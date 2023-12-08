Овечкин стал 16-м игроком НХЛ с 1500 очками

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 16-м игроком, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин, преодолевший эту отметку во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», присоединился к Уэйну Гретцки, Яромиру Ягру, Марку Мессье, Горди Хоу, Рону Фрэнсису, Марселю Дионну, Стиву Айзерману, Марио Лемье, Джо Сакику, Филу Эспозито, Рэю Бурку, Джо Торнтону, Марку Рекки, Полу Коффи и Сидни Кросби.

Свое юбилейное очко 38-летний форвард набрал на 50-й минуте игры. Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по результативной передаче.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил больше всех шайб на отметке в 1500 очков в НХЛ и побил рекорд.