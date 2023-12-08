Овечкин стал рекордсменом НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым результативным хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин, преодолевший эту отметку во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», смог забросить 827 шайб, что является лучшим результатом в истории. На втором месте с результатом в 681 гол расположился Фил Эспозито, на третьем с активом в 649 шайб — Горди Хоу, следом за ними Марсель Дионн (629) и Марио Лемье (615).

Свое юбилейное очко 38-летний форвард набрал на 50-й минуте игры Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по результативной передаче.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

Ранее Александр Овечкин стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1500 очков.