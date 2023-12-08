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Овечкин повторил рекорд Кросби

Овечкин стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1500 очков

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым действующим хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за одну франшизу.

Россиянин присоединился к канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который на данный момент имеет в активе 1529 очков по системе гол+пас.

Свое юбилейное очко 38-летний форвард набрал во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» — на 50-й минуте игры Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по результативной передаче.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в серии послематчевых буллитов. Итоговый счет поединка — 5:4.

Ранее Александр Овечкин стал восьмым игроком, кто за одну франшизу в НХЛ набрал 1500 очков.

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Хоккей. НХЛ
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