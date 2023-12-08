Овечкин стал первым российским игроком с 1500 очками в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Это произошло во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», который проходит в Вашингтоне в эти минуты. На 50-й минуте игры Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по баллу.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в серии послематчевых буллитов. Итоговый счет поединка — 5:4.

Ранее Овечкин сделал подарок фанату во время матча с «Далласом».