Кучеров прервал рекордную результативную серию в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла в выездном поединке «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Предаторз».

В составе победившей команды голами отметились Юусо Пярссинен, Филип Форсберг, Райан Макдона, Роман Йози и российский хоккеист Яков Тренин. Единственную шайбу «Тампы» забросил Алекс Барре-Буле.

Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Юнас Юханссон, российский вратарь Андрей Василевский, попавший в заявку на матч, на льду не появился.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров очков не набрал и прервал свою результативную серию.

7 декабря Кучеров набрал два очка в матче с «Питтсбург Пингвинз», записав на свой счет результативную передачу. Таким образом, он установил рекорд франшизы по количеству матчей подряд с голевыми передачами — 11 игр. Он превзошел на один матч Брэда Ричардса (сезон-2005/06) и Мартена Сан-Луи (2006/07 и 2009/10).

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