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Овечкин сделал подарок фанату во время матча с «Далласом»

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин подарил шайбу фанату во время игры с «Далласом»

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз» сделал подарок одному из фанатов, пришедшему на матч. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Во время одной из пауз в игре отметился подарком для болельщика, выкинув шайбу на трибуну.

В поединке «Вашингтона» и «Далласа» идет третий период. Впереди «Вашингтон» — 4:3. Овечкин принял участие в четвертой шайбе своей команды, отдав результативный пас.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр.

Ранее Овечкин назвал имя актера, который мог бы сыграть его в фильме.

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