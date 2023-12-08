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Внук Яшина призвал не сравнивать деда с Акинфеевым

Внук Яшина Фролов: нельзя сравнивать футбол тех лет и наш современный

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Юрий Сомов/РИА «Новости»

Василий Фролов, внук именитого голкипера Льва Яшина, объяснил, почему деда не нужно сравнивать с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым и признал капитана армейцев легендарным вратарем для России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но, на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный нельзя. Дедушка — максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола. Это доказывает хотя бы то, что его знают во всем мире. Но если брать футбольную статистику — российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», — заявил Фролов.

6 декабря президент московского ЦСКА Леонид Гинер заявил, что Акинфеев переплюнул всех звездных вратарей — в том числе Льва Яшина и Рината Дасаева.

Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который смог выиграть «Золотой мяч». Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В 1988 году он получил приз «Лучший вратарь мира».

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев попросил больше не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым.

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Футбол. Чемпионат России
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