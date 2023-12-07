Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская гольфистка установила уникальное достижение

Гольфистка Гусева стала первой участницей LPGA в российской истории

close
100%
Depositphotos

Гольфистка Наталия Гусева стала участницей тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA) на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гольфа Московской области.

Благодаря удачному выступлению по ходу 2023 года спортсменка набрала большое количество квалификационных очков, которые необходимы для получения олимпийской лицензии, тем самым увеличив шансы на попадание на Игры в Париже.

«Это одно из самых значимых событий за всю историю российского гольфа. Наталия стала первой, кто этого достиг! LPGA TOUR — это непрерывная серия турниров, гран-при и других крупных состязаний в женском гольфе. Наталия Гусева — тот самый пример для российских гольфистов, что все возможно!» — говорится в заявлении пресс-службы.

В сентябре 2023 года Гусева стала победительницей Black Desert Championship, который входит в серию Epson Tour — второй по значимости женский тур США — и забрала самый крупнейший выигрыш в истории.

Ранее полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал имя футбольной столицы России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами