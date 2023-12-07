Российская гольфистка установила уникальное достижение

Гольфистка Наталия Гусева стала участницей тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA) на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гольфа Московской области.

Благодаря удачному выступлению по ходу 2023 года спортсменка набрала большое количество квалификационных очков, которые необходимы для получения олимпийской лицензии, тем самым увеличив шансы на попадание на Игры в Париже.

«Это одно из самых значимых событий за всю историю российского гольфа. Наталия стала первой, кто этого достиг! LPGA TOUR — это непрерывная серия турниров, гран-при и других крупных состязаний в женском гольфе. Наталия Гусева — тот самый пример для российских гольфистов, что все возможно!» — говорится в заявлении пресс-службы.

В сентябре 2023 года Гусева стала победительницей Black Desert Championship, который входит в серию Epson Tour — второй по значимости женский тур США — и забрала самый крупнейший выигрыш в истории.

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