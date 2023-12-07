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Экс-футболист «Спартака»: Россия — самодостаточная страна, Европа нам не нужна

Ледяхов заявил, что России не нужно смотреть на Европу с открытым ртом

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов в комментарии «РБ Спорт» высказался о резонансном интервью экс-наставника тольяттинского «Акрона» Евгения Калешина.

«Мне кажется, долго нам придется ждать, пока кто-то к нам приползет. Россия — самодостаточная страна, Европа нам не нужна. У нас все есть — людской ресурс, ископаемые.

Необходимо развиваться в своем направлении и не смотреть на Европу с открытым ртом. Не нужно стараться, чтобы у нас было, как там. У России свой путь развития во всех сферах. Нужно, чтобы в умах поменялось отношение», — заявил Ледяхов.

4 декабря вышло интервью Калешина, в котором он заявил, что Европа приползет к России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее малийский футболист клуба РПЛ назвал себя патриотом России.

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