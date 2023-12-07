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Бывший футболист «Спартака» стал главой Шведского футбольного союза

Экс-игрок «Спартака» Чельстрем возглавил Шведский футбольный союз

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Ким Чельстрем стал главой Шведского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

«С нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие шведского футбола. Для меня было честью выступать за национальную команду своей страны. Нам нужно прожить новый путь для развития в Швеции», — сказал Чельстрем.

Чельстрем завершил карьеру в конце 2017 года. Последним клубом шведа был «Юргорден», с которым игрок расторг контракт.

Ранее в период с 2012 по 2015 год Чельстрем выступал за московский «Спартак», за который он провел 67 матчей, забив пять мячей. Также шведский футболист известен по играм за шведский «Хеккен», французские «Ренн» и «Лион», английский «Арсенал» и швейцарский «Грассхоппер».

В составе сборной Швеции Чельстрем провел 131 матч, забив 16 мячей.

Сборная Швеции не смогла пробиться на Евро-2024, который пройдет в Германии. В своей отборочной группе скандинавы заняли третье место, пропустив вперед Бельгию и Австрию.

Ранее экс-игрок «Зенита» признался, что ему не нравится Георгий Джикия.

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