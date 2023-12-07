«Манчестер Сити» установил антирекорд Гвардиолы

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле».

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч забил Леон Бэйли. Он отличился на 73-й минуте.

«Сити» и «Астон Вилла» сыграют между собой во втором круге 3 апреля.

В первом тайме футболисты «Астон Виллы» нанесли 13 ударов по воротам «Манчестер Сити». Это худший показатель для команд Хосепа Гвардиолы за 535 матчей в топ-лигах Европы.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает четвертое место, набрав 30 очков. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке, имея в активе 32 балла. На первом месте идет лондонский «Арсенал», набрав 36 очков. Второе место занимает «Ливерпуль», имея в активе 34 балла.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Лутоном». Встреча состоится 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Астон Вилла» проведет поединок против «Арсенала». Команды выйдут на поле 9 декабря. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

Ранее Гвардиола заявил, что «Ман Сити» вновь станет чемпионом АПЛ в текущем сезоне.