Экс-советник Федуна назвал позорным шоу поведение Абаскаля в игре с «Ахматом»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковал поведение наставника красно-белых Гильермо Абаскаля в эпизоде с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей. Его слова передает «Чемпионат».

«Я думаю, что у каждого профессионала в футболе должно быть правильное поведение. Дети смотрят на них как на героев. Шоу, которое мы видели в матче с «Ахматом», было позорным. Я думаю, комиссия примет правильное решение. Но такое поведение неприемлемо», — сказал Камоцци.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее была названа причина нестабильности «Спартака».