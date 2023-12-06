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Уткин заявил, что сравнивать Акинфеева и Яшина бессмысленно

Уткин считает, что Акинфееву никогда не повторить достижений Яшина и Дасаева

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«Футбольный клуб»/YouTube

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале высказался о словах президента ЦСКА Евгения Гинера о превосходстве Игоря Акинфеева над Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.

«Несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Игорю не удалось и не удастся повторить. Его не признавали и не признают лучшим вратарем мира, как Дасаева, и ему точно не выиграть «Золотой мяч», как Яшину. Каждому свое время. Чего тут меряться, обиды плодить», — написал Уткин.

Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В 1988 году он получил приз «Лучший вратарь мира».

Лев Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который смог выиграть «Золотой мяч».

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев заявил, что в первый день в ЦСКА не выходил из номера и мысля в раковине.

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Футбол. Чемпионат России
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