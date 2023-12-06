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Тренер Канарейкин о Кузнецове из «Вашингтона»: уже тридцатка — ломаться некуда

Тренер Канарейкин считает, что Кузнецов неудовлетворен «Вашингтоном»

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Michael Miller/Wikimedia

Российский тренер Федор Канарейкин считает, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову нужна перезагрузка. Об этом он заявил Legalbet.

«Подобное происходит уже не первый год с Кузнецовым в «Вашингтоне». Понятно, что он игрок талантливый, умеющий все. Возможно, нужна перезагрузка. Клуб не удовлетворен игроком, а хоккеист — командой, обоюдные разногласия.

Он не сломается. Уже тридцатка — ломаться некуда. Впереди только финишная черта, которую нужно как можно дальше отодвигать. Возраст такой, что он еще должен попеть в полный голос, чтобы мы его услышали», — сказал Канарейкин.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 19 матчах команды, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. «Кэпиталз» идет на 10-м месте в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что после начала СВО российские хоккеисты НХЛ получили дополнительную охрану.

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