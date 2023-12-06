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Бывший футболист «Спартака» поддержал решение удалить Абаскаля в матче с «Ахматом»

Экс-футболист Масалитин: Абаскалю дали красную, а Берише желтую по правилам

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, игравший за столичные ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» поддержал решение арбитра матча «Ахмат» — «Спартак» (2:1) показать полузащитнику грозненцев Бернарду Берише желтую, а главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю — красную карточку.

«Когда ты стоишь, твоя команда пропускает мяч, естественно, ты начинаешь злиться. А тут Бериша с двух ног катится… Какие твои действия? Понятно, что, если бы он совладал с нервами и просто покрутил пальцем у виска, и все, ничего бы не было. А по регламенту, по нашим правилам, максимальное наказание Берише – желтая карточка, а для тренера – красная карточка», — считает Масалитин.

Бериша после первого мяча «Ахмата» побежал радоваться не с партнерами, а к болельщикам хозяев через техническую зону спартаковцев, причем прыгнув в подкате с двух ног рядом с наставником соперника. Испанский тренер в ответ подбежал к футболисту и обхватил того, что привело к падению Бериши, дальнейшей стычке и санкциям от арбитра.

Ранее был назван главный талант поколения в российском футболе.

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