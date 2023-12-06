Бывший футболист перечислил невыполненные обещания при переходе на «осень-весна»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший во время игровой карьеры за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что руководители российского футбола не выполнили обещания, которые были даны при переходе на систему «осень-весна».

«Нам обещали в свое время, когда мы переходили на «осень-весна», что будут хорошие стадионы с хорошими полями, что никакие ненастья не помешают проведению матча. Как были плохие поля, как ни справлялись они с дождем и снегом, так и остались. Как были болельщики беззащитны, так они и остались. Еще обещали строительство манежей, которые заменили бы открытые стадионы в случае форс-мажорных обстоятельств. Тоже куда-то в небытие ушло. Были хорошие слова, бумаги, а на деле оказалось – пшик. Все осталось на месте», — подчеркнул Масалитин.

Система «осень-весна» в очередной раз подверглась критике после матча 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов», прошедшего на заснеженном поле в минусовую температуру и закончившегося победой армейцев – 2:0.

Ранее сообщалось, что «Спартак» организовал закрытую встречу.