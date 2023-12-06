Абаскаль извинился за инцидент в матче с «Ахматом»

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью клубной пресс-службе извинился за инцидент в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата», в котором толкнул в своей технической зоне полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, за что получил красную карточку.

Во время празднования первого гола Бернард Бериша прыгнул с двух ног в сторону Гильермо Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

«В тот момент моя реакция была человеческой, это был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой человек отреагировал бы так же, попытавшись себя защитить. Но я понимаю, что являюсь тренером «Спартака» и должен быть выше этого. И не позволять себе таких моментов.

Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось, потому что такого нельзя допускать. В целом эта ситуация не красит футбол», — заявил Абаскаль.

Ранее нападающий «Динамо» Федор Смолов похвалил сериал «Слово пацана».