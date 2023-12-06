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Футболист объяснил решение отказаться от сборной России сердцем

Полузащитник «Пари НН» Севикян заявил, что решил играть за Армению сердцем

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ФК «ПАРИ НН»/Александр Чурбанов

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что выбрал играть за сборную Армении сердцем.

По его словам, вызов в сборную России Валерием Карпиным вызвал у него удивление.

«Всегда были мысли выступать за Армению, армянская федерация связывалась со мной, даже когда я играл в Испании. Очень удивился вызовом в сборную России, это было неожиданно. Ни с кем не созванивался, только сказал клубу, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с РФС, ни с Валерием Георгиевичем.

Почему выбрал Армению? Такие решения принимаются только сердцем», — заявил Севикян.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Севикян принял участие в 17 матчах, в которых забил четыре мяча. За сборную Армении 22-летний уроженец Москвы провел четыре игры.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что не испытывает гордости за «Спартак» Гильермо Абаскаля.

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