Канчельскис предложил Слуцкому залезть на дерево и поймать кошку

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «РБ Спорт», рассуждая на тему того, можно ли назвать Россию футбольной страной, заявил, что экс-тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в свое время повезло занять эту должность.

«Если мы нефутбольная страна, тогда зачем проводить чемпионат? Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему надо дальше лазить по деревьям и ловить кошек. Вот и все. Ему за счастье повезло, что он тренировал ЦСКА и сборную России. Неэтично считать Россию нефутбольной страной. Нефутбольные люди были, есть и останутся», — заявил Канчельскис.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. В качестве тренера Слуцкий трижды становился чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что УЕФА может лишиться Лиги чемпионов.