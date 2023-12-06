УЕФА может лишиться Лиги чемпионов

Саудовская Аравия может приобрести Лигу чемпионов летом 2024 года, сообщает Saxo Bank.

По информации источника, сделка может быть осуществлена при условии, если цена на нефть к этому периоду времени достигнет $150 за баррель.

«Если «зеленая» трансформация начнет сходить на нет на фоне роста цен, а также с учетом того, что ОПЕК+ сохраняет твердый контроль над предложением, то Саудовская Аравия может при поддержке ФИФА предпринять успешную попытку приобрести франшизу Лиги чемпионов УЕФА — одного из наиболее престижных футбольных турниров мира», — говорится в тексте публикации.

Сейчас в Лиге чемпионов УЕФА на квалификационном этапе выступает порядка 80 команд, а на групповой стадии – 32. В своем нынешнем формате турнир начинается в конце июня с предварительного раунда, трех квалификационных раундов и раунда плей-офф, каждый из которых состоит из двух матчей. Шесть команд присоединяются к 26 командам, отобранным по результатам своих чемпионатов.

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