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Капризов стал второй звездой матча с «Калгари»

Форвард «Миннесоты» Капризов стал второй звездой матча НХЛ с «Калгари»

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» оказалась сильнее «Калгари».

Встреча прошла в Калгари на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в присутствии 16 661 зрителя и завершилась уверенной победой гостевой команды со счетом 5:2. В составе «Миннесоты» отличились Маркус Фолиньо, Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов и Мэттью Болди, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Майкл Баклунд и Коннор Зэри.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей по ходу четвертой голевой атаки своей команды. Набрав два балла за результативность, Капризов стал второй звездой матча.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ на счету 26-летнего россиянина 23 очка (восемь голов и 15 голевых пасов). Всего на льду Капризов в прошедшей игре провел 21 минуту 37 секунд, 2:54 из которых – в большинстве, нанес пять бросков в створ и шесть мимо ворот, совершив также один блок и допустив одну потерю.

Ранее три очка форварда Владимира Тарасенко помогли «Оттаве» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ.

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