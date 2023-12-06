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Итальянское издание высмеяло Миранчука

В Италии раскритиковали хавбека «Аталанты» Миранчука за игру с «Торино»

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Global Look Press

«Торино» встречался с «Аталантой» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голами отметились Дуван Сапата (дубль) и Арнальдо Антонио Санабрия.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу в стартовом составе и был заменен на 90+1 минуте. Итальянское издание La Gazzetta dello Sport оценило игру хавбека на пять баллов из 10.

«Тот случай, когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе. Родиригес, прямой оппонент Алексея, провел отличный матч, а на совести россиянина — первый пропущенный гол», — говорится в статье издания.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Аталанту», в которых не отметился результативными действиями.

Ранее был назван главный талант поколения в российском футболе.

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Футбол. Чемпионат Италии
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