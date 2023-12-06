Тарасова объяснила призыв Магучих поддержать отстранение российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировала на слова украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, призвавшей поддержать отстранение российских спортсменов.

«Мы же уже отстранены. Может быть, она не знала и ей только сейчас стало известно. Она тренируется, у нее нет времени читать газеты или послушать радио. Потому что в другом случае даже не знаю, что сказать.

Почти два года мы нигде не участвуем, и вдруг спортсменка с Украины просит всех, чтобы нас отстранили. Не волнуйтесь! Нас уже отстранили. Думаю, она не хочет, чтобы мы выступали, потому что наши спортсмены будут претендовать на победы. Зачем ей это надо?» — заявила Тарасова.

Прыгунья в высоту снялась в ролике, где призвала поддержать запрет для российских и белорусских спортсменов на участие в соревнованиях.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее в Госдуме заявили, что МОК допустит россиян до Олимпиады в Париже.