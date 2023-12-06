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Червиченко: у Абаскаля детство в одном месте играет, беда с башкой

Экс-президент «Спартака» Червиченко осудил Абаскаля за удаление с «Ахматом»

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после его удаления в матче с грозненским «Ахматом» в 17-м туре Российской премьер-лиги 9РПЛ). Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Честно скажу, какой-то пацанский поступок. Понимаю, что он молодой, ему 30 с чем-то лет, но все равно этот поступок показывает, что у него детство в одном месте заиграло, какой-то нервный срыв.

То, что у него беда с башкой — мы знаем, видели его импульсивные забеги в раздевалку после игры, в этом же матче ситуация с бутылкой. Тебя уже удалили, иди себе спокойно, а он зачем-то побежал, схватил эту бутылку.

Кидаешь, рассказываешь что-то, но есть кому вместо тебя с этой бутылкой разобраться, все, что смог уже, ты сделал. Иди себе спокойно отдыхай. Беспокойный пассажир», — заявил Червиченко.

Во время празднования гола игрок «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул с двух ног в сторону Гильермо Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее ветеранов и болельщиков «Спартака» назвали бедными людьми.

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