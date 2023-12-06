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Ветеранов и болельщиков «Спартака» назвали бедными людьми

Экс-футболист «Кубани» Чугунов пожалел ветеранов и болельщиков «Спартака»

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@spartak_sg/Telegram

Бывший футболист краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов заявил, что в московском «Спартаке» нет команды. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Никакого просвета у «Спартака» нет, все совсем запущено и очень грустно. Команды нет, микроклимат никакой. Не знаю, как болельщики и ветераны клуба смотрят на все это, бедные люди.

А ведь столько болельщиков у клуба — больше, чем у других. Всегда «Спартак» играл в интересный, красивый футбол. Но не сейчас. Просто жалко эту команду, этих людей. Там правда величайшие мастера играли — Ловчевы, Черенковы, Аленичевы, Мостовые. Такой клуб — и просто непонятно, что творится», — заявил экс-футболист.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые после 17 матчей набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

В заключительном матче календарного года подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на своем поле против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдет 9 декабря, начало в 14:00 по московскому времени.

Ранее Telegram-канал BAZA сообщил, что член правительства Чечни предотвратил драку игроков «Спартака» и «Ахмата».

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