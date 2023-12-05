Тарасова назвала украинскую легкоатлетку Магучих «девочка-дрянь»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая призвала поддержать запрет на выступление россиян на международной арене. Ее слова передает «Все про спорт».

«У каждого человека есть мечта, вот у нее есть такая мечта. Сбывается ли ее мечта? Нет, она не будет сбываться, мы будем участвовать в соревнованиях разного ранга. Думаю ли я, что Россию скоро восстановят? Да, я думаю, что это наказание было последним. Увидим ли мы россиян на международных турнирах в следующем году? Надеюсь! Надеюсь и верю в это. А девочка — дрянь», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее МОК призвали принять решение о допуске нейтральных спортсменов из России к ОИ.