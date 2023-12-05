Ротенберг допустил, что Бардаков получил перелом после удара клюшкой по голове

Главный тренер СКА Роман Ротенберг разобрал эпизод с ударом клюшкой нападающего Захара Бардакова во время матча с «Автомобилистом».

«Хочу, конечно, отметить момент, когда ударили Бардакова в голову клюшкой. Он, возможно, получил перелом. Здесь нужно посмотреть этот эпизод и еще раз определять, чтобы не было таких травм, когда клюшкой бьют со шлагбаума в челюсть. Я думаю, что это не хоккей», — сказал Ротенберг на пресс‑конференции.

5 декабря «Автомобилист» в серии буллитов обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Бардаков стал автором первой заброшенной шайбы. Это поражение прервало победную серию петербургского клуба.

Бардаков в текущем сезоне провел в КХЛ 27 матчей, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее «Спартак» объявил о возвращении чемпиона ОИ Ковальчука.