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В «Ахмате» выступили с заявлением по поводу информации о драке с игроками «Спартака»

В «Ахмате» заявили об отсутствии стычки с игроками «Спартака» в перерыве матча

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Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

В пресс-службе грозненского «Ахмата» заявили об отсутствии потасовки в перерыве домашнего матча со «Спартаком». Слова представителя службы передает «Чемпионат».

«Появившиеся в интернете сообщения о якобы инциденте в перерыве матча со «Спартаком» абсолютно ложные и не соответствуют действительности. Да, игра была эмоциональной, но никакого инцидента не было. Более того, если посмотреть видео того, как игроки команд выходят на второй тайм, можно увидеть, как Промес и Бериша жмут друг другу руки и желают удачи. Отмечу, что у нас всегда были прекрасные отношения со «Спартаком», — сказали в пресс-службе.

Telegram-канал BAZA ранее сообщил, что драку между членами обеих команд удалось предотвратить члену правительства Чечни Магомеду Даудову.

Представители обеих команд едва не подрались в перерыве матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Сначала во время празднования первого гола своей команды игрок «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. Затем представители обеих команд устроили потасовку в подтрибунном помещении.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о потасовке с представителями «Ахмата».

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