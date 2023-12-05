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Экс-игрок «Зенита» заявил, что команде пойдет на пользу уйти на перерыв на втором месте

Экс-игрок «Зенита» Баранник заявил о пользе второго места для футболистов клуба

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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник считает, что у футболистов петербургской команды происходит перенасыщение от ежегодных чемпионств в России. Его слова передает Legalbet.

«Команда пять лет подряд становилась чемпионом, международных турниров сейчас нет — откуда команде черпать мотивацию?! Конечно, перенасыщение происходит.

Если «Зенит» все-таки уйдет на зимний перерыв на втором месте и будет на протяжении трех месяцев смотреть на турнирную таблицу, где они не первые, то я думаю, что футболистам это только на пользу пойдет», — сказал Баранник.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Глушенков открыл счет в начале встречи, Кассьерра восстановил равновесие еще до перерыва. Во втором тайме за «железнодорожников» забивали Глушенков и Тикнизян.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар». «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Локомотив» делит четвертое место с ЦСКА и «Динамо».

В заключительном туре перед паузой «Зенит» сыграет с «Пари НН».

Ранее «Зенит» попросил ЭСК РФС изучить момент с отсутствием серьезного наказания Пиняеву.

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