Середняк КХЛ прервал 11-матчевую победную серию СКА

«Автомобилист» в серии буллитов обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбуржцев.

К 17-й минуте хозяева вели со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин и Владимир Кузнецов. Во втором периоде гостям удалось отыграть одну шайбу. Отличился Захар Бардаков. В начале заключительной 20-минутки Сергей Толчинский восстановил равновесие.

В дополнительное время команды заброшенными шайбами не обменялись. А в серии буллитов Анатолий Голышев принес победу «Автомобилисту».

Это поражение прервало победную серию петербургского клуба. СКА не проигрывал на протяжении последних 11 матчей. Последний раз петербуржцы уступили «Спартаку» 6 ноября.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее в «Спартаке» сообщили, когда Ковальчук сыграет за клуб.