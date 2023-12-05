Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Середняк КХЛ прервал 11-матчевую победную серию СКА

«Автомобилист» обыграл СКА и прервал 11-матчевую победную серию петербуржцев

close
100%
Global Look Press

«Автомобилист» в серии буллитов обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбуржцев.

К 17-й минуте хозяева вели со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин и Владимир Кузнецов. Во втором периоде гостям удалось отыграть одну шайбу. Отличился Захар Бардаков. В начале заключительной 20-минутки Сергей Толчинский восстановил равновесие.

В дополнительное время команды заброшенными шайбами не обменялись. А в серии буллитов Анатолий Голышев принес победу «Автомобилисту».

Это поражение прервало победную серию петербургского клуба. СКА не проигрывал на протяжении последних 11 матчей. Последний раз петербуржцы уступили «Спартаку» 6 ноября.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее в «Спартаке» сообщили, когда Ковальчук сыграет за клуб.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий