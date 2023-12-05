В «Спартаке» прокомментировали информацию о потасовке с представителями «Ахмата»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что нет смысла заострять внимание на информации о потасовке с представителями «Ахмата» в подтрибунном помещении во время перерыва матча команд в чемпионате России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», — сказал Зеленов.

Telegram-канал BAZA ранее сообщил, что драку между членами обеих команд удалось предотвратить члену правительства Чечни Магомеду Даудову.

Представители обеих команд едва не подрались в перерыве матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Сначала во время празднования первого гола своей команды игрок «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. Затем представители обеих команд устроили потасовку в подтрибунном помещении.

Ранее сообщалось, что игрока «Ахмата» Беришу не накажут за инцидент с Абаскалем.