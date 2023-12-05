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Губерниев назвал главную проблему Абаскаля

Губерниев не считает отставку главного тренера «Спартака» неизбежной

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев оценил шансы главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля сохранить должность после того, как в Российской премьер-лиге (РПЛ) начнется зимняя пауза. В интервью «Газете.Ru» он констатировал, что в настоящий момент у специалиста есть более насущная проблема.

«Считаю ли я отставку Абаскаля неизбежной? Уже нет, потому что вопросы с Соболевым, я так понимаю, решены. Сейчас у Абаскаля другая проблема: в ноябре снова — неожиданно — пришла зима, в том числе на футбольные поля, а у нас красного мяча нет. Плюс, я убежден, что люди, которые переходили на нынешнюю систему, думали о собственном кошельке, а вовсе не о развитии российского футбола. В России надо играть, когда растет трава. У нас три летних месяца, но в них мы в футбол не играем», — сказал Губерниев.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в розыгрыше РПЛ — 2022/23. В текущем сезоне «Спартак» идет на седьмом месте после 17 туров, одержав восемь побед, трижды сыграв вничью и потерпев шесть поражений. В матче 17-го тура против «Ахмата» (1:2) Абаскаль был удален за толчок игрока грозненской команды Бернарда Бериши.

Ранее Губерниев назвал идиотами тех, кто радуется победе сборной России над Кубой.

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