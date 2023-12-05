Игрок «Рубина» рассказал об отношениях с украинцем Милевским

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнером по команде, украинским нападающим Артемом Милевским. Его слова передает Sport24.

«Если от тебя исходит негативная энергетика, мне насрать, что ты говоришь. У Милевского была и такая энергетика, и позитивная — и мне важнее именно она. Зарубались не только в играх, но и на тренировках. Артем повторял мне: «Я должен забивать и жду от тебя голевых передач». Если их не было, возникали проблемы.

Артема часто уносили эмоции. Милевский — настоящий безумец, но парень отличный», — сказал Фамейе.

Фамейе и Милевский вместе играли за брестское «Динамо». В составе команды они выигрывали Кубок и Суперкубок Белоруссии.

В 2019 году Фамейе из «Динамо» перешел в «Оренбург», а Милевский стал чемпионом Белоруссии. В 2022 году ганский нападающий подписал контракт с «Рубином», который играл в Первой лиге.

В текущем сезоне Фамейе провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив четыре мяча. «Рубин» после 17 игр, набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Рубин» нарушил регламент РПЛ.