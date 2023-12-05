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Нападающему ЦСКА Федору Чалову вручили премию «Джентльмен года-2023»

«КП»: футболисту Федору Чалову вручили премию «Джентльмен года-2023»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Футболисту московского ЦСКА и сборной России Федору Чалову в ходе торжественной церемении вручили премию «Джентльмен года-2023» от «Комсомольской правды», мероприятие прошло накануне в Москве. Об этом сообщает kp.ru.

Приз спортсмен получил в финале торжества, на котором присутствовали известные представители футбольной общественности. Ведущими мероприятия были телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев и телеведущая Виктория Лопырева.

Чалов победил в ходе голосования болельщиков, в финальном раунде за него отдали голоса 14 из 16 членов экспертного жюри премии.

«Быть джентльменом в футболе — это не значит всегда обходиться без карточек. Футбол — это эмоции, иногда они могут возобладать, мы ведь не роботы. Так получилось, что пока у меня действительно не было удалений. Но не могу сказать, что я прямо этим очень горд. Хотя рад, что не пропускаю игр по глупости», — говорил до этого футболист.

Премия футбольный «Джентльмен года» носит имя Федора Черенкова. «Комсомольская правда» вручает ее с 1994 года. Обладателями премии становились Андрей Тихонов, Игорь Акинфеев и другие спортсмены. Главным призом премии является смокинг, его вручают всем победителям.

Ранее Чалова призвали быть на поле собакой, а не джентльменом.

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