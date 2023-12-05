Футболиста «Ахмата» осудили за прыжок в сторону Абаскаля

Бывший футболист пермского «Амкара» Алексей Попов в комментарии Legalbet высказался о ситуации между игроком грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши и главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Бериша неправильно себя повел, сто процентов: агрессивно пошел, ему надо было быть более сдержанным. Но ему за этот эпизод сто процентов ничего не будет. Почему? Клубную кухню не надо выносить на общее обозрение. У нас все решили в социальных сетях показывать, но это неправильно.

Наказание Бериши разрушит внутреннюю кухню «Ахмата», внесет дисбаланс. В «Ахмате» сейчас налаживается командный дух, и наказание своего игрока может негативно сказаться на коллективе», — заявил экс-футболист.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее в РФС объяснили, почему судья не удалил Беришу за прыжок в сторону Абаскаля.