Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что допускает возможность участия в выборах президента Ирландии. Об этом он написал в соцсети X.

«Потенциальная конкуренция, еcли я буду баллотироватьcя: Джерри Адам — 78 лет, Берти Ахерн — 75 лет, Энда Кенни — 74 года. Каждый из них неразрывно cвязан c политикой cвоей партии. Эти партии управляют cобой, а не людьми. И еcть я — 35 лет, молодой, активный, увлеченный, cвежая кровь в игре», — написал спортсмен.

Следующие выборы пройдут в 2025 году, президент избирается на семь лет. Текущим президентом страны является Майкл Хиггинс.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее боец ММА заявил, что в США не интересуются происходящим в России.