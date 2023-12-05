«Вашингтон» с Овечкиным пропустил пять шайб в первом периоде матча регулярного чемпионата

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» играет с «Аризоной».

После первого периода «Вашингтон», за который выступает россиянин Александр Овечкин, уступает со счетом 0:5.

За «Аризону» забросили Логан Кули, Майкл Карконе, Джейсон Цукер и Ник Шмальц, который оформил дубль.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина (827 голов) от Уэйна Гретцки (894), который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В ночь на 3 декабря по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 38-летний россиянин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без заброшенных шайб.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает девятое место, набрав 26 очков.

Ранее канадский журналист заявил, что Овечкин может запятнать свое наследие.