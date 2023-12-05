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Бывший футболист «Торино» о Миранчуке: такого игрока не хватает команде

Бывший футболист «Торино» Семиоли считает, что клубу нужен Миранчук

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Reuters

Бывший игрок «Торино» Франко Семиоли заявил, что команде не хватает такого футболиста как Алексей Миранчук, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Миранчук в прошлом сезоне был важным игроком для «Торино». Алексей — тот игрок, который может решить эпизод в любом матче. Такого футболиста нынешнему «Торино» не хватает», — сказал Семиоли.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

В следующем туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Миланом». Встреча состоится 9 декабря. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени. В прошлом матче «Аталанта» уступила «Торино» со счетом 0:3.

Ранее стало известно, уйдет ли Миранчук из «Аталанты».

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