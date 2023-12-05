Иностранный тренер назвал имя звезды российского футбола

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что игрок бело-голубых Федор Смолов является звездой российского футбола, передает «Спорт-Экспресс».

«Смолов — звезда российского футбола и один из лидеров «Динамо». Мне нравится, как он ведет себя в команде. Я рад, что в нашей команде есть и Смолов, и Тюкавин, и их можно заменять друг другом», — сказал Личка.

В текущем сезоне чемпионата России Смолов провел 16 матчей, забив четыре мяча.

В прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» переиграло казанский «Рубин». Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 25-й минуте форвард Константин Тюкавин с передачи защитника Дмитрия Скопинцева.

«Динамо» после 17 туров набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы располагаются на восьмом месте, имея в активе 25 баллов. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

Ранее Смолов заявил, что в декабре играют не для болельщиков.