Дубль Кокорина принес «Арису» победу в чемпионате Кипра

«Арис» на выезде встречался с клубом АЕЛ в матче 13-го тура чемпионата Кипра по футболу. Игра состоялась в Лимасоле и завершилась победой «Ариса» со счетом 4:0.

Два мяча забил российский форвард гостей Александр Кокорин (39-я и 66-я минуты). Еще по одному голу записали на свой счет Михлали Маямбела (45+4) и Велько Николич (88).

На 45-й минуте красную карточку получил нападающий АЕЛа Эзекиль Хенти, ранее выступавший за московский «Локомотив». В составе «железнодорожников» он провел 17 матчей и забил один мяч.

Кокорина заменили на 68-й минуте. Голы в ворота АЕЛа стали для него первыми в текущем сезоне чемпионата Кипра. Осенью он забивал за команду в Лиге Европы.

Александр Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

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